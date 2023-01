Smart TV Xiaomi F2 da 43, 50 e 55 pollici in sconto su Amazon: 25% in meno!

In questo lunedì di Gennaio 2023, Amazon e Xiaomi propongono tre offerte molto interessanti su tre modelli della linea F2. I modelli da 43, 50 e 55 pollici possono essere acquistati a prezzi molto più convenienti rispetto a quelli di listino: il risparmio è del 20% se si confronta con i costi precedenti, e permettono di risparmiare un'ottima somma.

Xiaomi Smart TV in offerta su Amazon

Xiaomi F2 43" Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]: 299,90 Euro (399 Euro)

Xiaomi F2 50" Smart Fire TV 125 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]: 349,99 Euro (449 Euro)

Xiaomi F2 55" Smart Fire TV 138 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]: 399,99 Euro (499 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. La consegna invece è garantita per Lunedì 30 Gennaio 2023.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.