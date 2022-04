Smart TV Xiaomi in offerta da Unieuro per pochi giorni: 150 Euro in meno

Unieuro a inizio settimana ha rinnovato la lista di promozioni disponibili introducendo nuove Offerte a Tempo su iPhone 12 e Apple Watch Series 7, ma non si è fermata lì. Sempre tra gli sconti disponibili per pochi giorni troviamo anche uno smart TV Xiaomi a 150 Euro in meno, con supporto al DVB-T2 e schermo da 55 pollici.

Il televisore di cui stiamo parlando è il modello Xiaomi P1E dotato di display LED Ultra HD 4K (quindi con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel) dalla diagonale pari a 55 pollici e con frequenza di aggiornamento nativa pari a 60Hz. Troviamo anche il supporto lato video alle tecnologie High Dynamic Range (HDR) e Hybrid Log-Gamma (HLG), mentre lato audio figura la decodifica DTS-HD. Il sistema operativo in dotazione è Android TV con applicazioni pre-installate come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube. Infine, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

Il prezzo a cui viene proposto dalla catena di distribuzione italiana è pari a 399,90 Euro al posto dei 549,90 Euro di listino, ovverosia al 27% in meno. È possibile poi ottenere un taglio aggiuntivo sfruttando il Bonus TV con la consegna di un modello usato obsoleto, non compatibile con l’ultimo standard DVB-T2. L’acquisto dovrà essere effettuato online tramite il sito di Unieuro e sarà possibile richiedere la consegna a domicilio o il ritiro in negozio, entrambi a costo zero.

Se siete quindi alla ricerca di un televisore di fascia media con funzionalità smart e supporto al DVB-T2, questo modello in particolare potrebbe proprio fare al caso vostro. Considerato che l’offerta vale fino al 17 aprile 2022, ovvero per quattro giorni da oggi, vi consigliamo di valutare attentamente l’acquisto.

