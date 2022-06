Smartphone a meno di 100 Euro? Da Mediaworld ne trovate due in offerta!

State cercando uno smartphone particolarmente economico? Non sapete quali siano le offerte più interessanti del momento? Ci abbiamo pensato noi a trovarle: se su Amazon potete trovare anche smartphone OPPO in sconto a partire da 160 Euro, da Mediaworld ci sono due telefoni in sconto a meno di 100 Euro.

Ovviamente quelli che vedremo non sono modelli particolarmente performanti e si limitano a gestire adeguatamente servizi di messaggistica e social senza offrire chissà che peculiari funzionalità.

Un chiaro esempio è il Realme C11 2021 nella versione da 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD, caratterizzato poi da un chipset octa-core entry-level capace di arrivare a 1,6 GHz di frequenza e da un display LCD HD+ da 6,5 pollici. La batteria è da 5.000 mAh e lato fotocamera troviamo un sensore singolo da 8 megapixel posteriormente e uno da 5 MP per i selfie. Il sistema operativo è Android 11 e il prezzo cala da 109,99 Euro a 89,99 Euro.

In alternativa, potete trovare il TCL 305 da 32 GB di archiviazione e 2 GB di RAM, con display HD+ da 6,52 pollici e chipset Mediatek Helio A22 da 2 GHz di frequenza massima. Lato fotocamera troviamo un sensore frontale da 5 MP, tre posteriori (13 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e batteria da 5.000 mAh. Il prezzo, in questo caso, è pari a 90,99 Euro contro i 119,99 Euro di listino.

Se invece preferite dispositivi di fascia alta, ricordiamo che da Mediaworld è possibile trovare anche iPhone e MacBook in offerta.