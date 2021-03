Smartphone sotto i 150 euro: 3 modelli 'prendono spunto' dai top di gamma

Il mondo degli smartphone pullula di dispositivi alquanto particolari. Risulta inoltre "tipico" delle fiere di elettronica presentare prodotti che "prendono spunto", perlomeno a livello di design, dai brand più blasonati. In un periodo come questo, in cui presenziare alle fiere risulta difficoltoso, vi proponiamo la "Digital Edition".

Chiariamo subito il fatto che i modelli citati in questa sede non sono degli smartphone che consiglieremmo, bensì dei dispositivi che hanno attirato la nostra attenzione unicamente per via del loro look, che "prende spunto" dai top di gamma più popolari. Insomma, più che dei consigli per l'acquisto, quelli presenti di seguito sono da considerarsi dei modelli da approfondire semplicemente per curiosità (o magari per farsi qualche risata, suvvia, siamo nel weekend).

Partendo da "gostcai Smartphone Sbloccato HD", quest'ultimo riprende le "fattezze", perlomeno nel principale render con cui viene presentato, dei dispositivi della gamma Galaxy Note di Samsung, tanto che basta mettere a confronto le immagini relative a Galaxy Note 20 Ultra per comprendere da quale smartphone sia stato "preso spunto". Il prezzo di "gostcai Smartphone Sbloccato HD"? 118,69 euro su Amazon tramite rivenditori.

Poteva poi mancare un modello che "prende spunto", perlomeno nella sua immagine principale, da Samsung Galaxy S20? Ovviamente no e infatti troviamo OUKITEL C21 (2020), venduto a un costo di 149,99 euro su Amazon Italia. Il posizionamento del foro per la fotocamera nel render di presentazione può sicuramente strappare un sorriso.

Concludiamo questo "viaggio" entrando brevemente nel mondo "Apple". Infatti, OUKITEL C22 a quanto pare cerca di "prendere spunto" in termini estetici da iPhone 12 Pro o comunque al suo predecessore. Il prezzo di OUKITEL C22? 139,99 euro su Amazon Italia. Quasi dimenticavamo: nella pagina relativa al prodotto, si legge: "Iscriviti ad Amazon Prime per risparmiare 20,00 € su questo articolo". Insomma, le promozioni non mancano.