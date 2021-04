Smartphone, i 20 PIN da non utilizzare secondo gli esperti

Il mondo degli smartphone è spesso al centro di problematiche in termini di sicurezza. In questo contesto, un po' di prevenzione non guasta mai e dunque è bene essere a conoscenza di quali sono i PIN da evitare.

In particolare, stando agli esperti di sicurezza, 20 PIN che in genere risultano particolarmente per i dispositivi mobili utilizzati sono i seguenti. Facciamo dunque riferimento ai codici scelti più frequentemente da parte degli utenti.

20 PIN da evitare se tenete alla sicurezza dello smartphone

1234;

1111;

0000;

1212;

7777;

1004;

2000;

4444;

2222;

6969;

9999;

3333;

5555;

6666;

1122;

1313;

8888;

4321;

2001;

1010.

Insomma, si tratta sicuramente di combinazioni particolarmente banali, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei dispositivi. Infatti, i malintenzionati possono potenzialmente tentare queste combinazioni sin da subito per riuscire ad accedere rapidamente allo smartphone coinvolto.

In ogni caso, al contrario di quanto si possa pensare, non sono in pochi coloro che, chiaramente per comodità, decidono ancora oggi di affidarsi a PIN di questo tipo, composti semplicemente da quattro cifre. Ricordiamo tuttavia che i metodi di sicurezza in campo di dispositivi mobili sono andati oltre nel corso degli ultimi anni. Senza scendere nel dettaglio di avanzati metodi di riconoscimento, semplicemente ci sono molte soluzioni che permettono di impostare un PIN più lungo o altro.

Per il resto, il consiglio è quello perlomeno di stare alla larga dalle combinazioni citate in precedenza.