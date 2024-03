Smartphone a meno di 300 Euro? L'offerta Amazon su realme 12 Pro 5G

Se volete approfittare delle offerte di Primavera targate Amazon per portare a casa un nuovo smartphone, l'offerta di cui stiamo per parlare in questa notizia fa per voi.

realme 12 Pro 5G in offerta su Amazon

In particolare, lo smartphone realme 12 Pro 5G nella variante con 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage può essere acquistato a 299,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399,99 Euro, con un risparmio che si traduce nel 25%.

La consegna è garantita per venerdì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 28 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, ed è possibile anche scegliere il pagamento rateale in cinque mensilità da 60 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Lo smartphone in questione è dotato di una fotocamera telescopica per il ritratto, con algoritmo MasterShot omnifocale. Il display curvo ha un refresh rate di 120Hz con diagonale da 6,4 pollici, ed offre anche un sistema di protezione della vista con attenuazione PWM a 2.160 Hz ed un picco di luminosità di 950 nits. La batteria di lunga durata è da 5000 mAh con supporto alla ricarica SuperVooc da 67W. Si tratta di un'offerta sicuramente molto interessante per coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone.