Uno smartphone con 4000 mAh a meno di 40 euro? Realme ce l'ha fatta

Dopo aver svelato lo smartphone Realme X50 5G, l'azienda cinese ha annunciato ufficialmente anche un altro dispositivo mobile: Realme C2s. L'obiettivo è quello di dare un buon smartphone anche a chi non se lo può solitamente permettere.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Realme C2s è un modello pensato per il mercato tailandese. In questo contesto, lo smartphone costa 1290 Baht, ovvero l'equivalente di circa 38 euro al cambio attuale. Insomma, si tratta chiaramente di un modello low cost che cerca di soddisfare quelle che sono solitamente le esigenze di base dell'utente medio.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo uno schermo IPS LCD da 6,1 pollici con risoluzione HD, aspect ratio 19,5:9 e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio P22 operante alla frequenza massima di 2 GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, una dual camera posteriore da 13MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione ColorOS 6.0. L'unica colorazione disponibile è la Diamond Black.

Tirando le somme, Realme è riuscita a lanciare uno smartphone di fascia bassa particolarmente interessante in Thailandia ed è importante che l'azienda cinese sperimenti le sue tecnologie low cost anche in mercati come questo.