Smartphone 5G, crolla il prezzo: l'offerta di Xiaomi sotto i 200 euro

Giusto qualche settimana fa trattavamo su queste pagine il calo di prezzo degli smartphone 5G, che sono oramai arrivati nella fascia bassa anche per quel che concerne le principali catene di elettronica. Ebbene, adesso un'offerta di Xiaomi consente di portarsi a casa un dispositivo di questo tipo sotto i 200 euro.

Infatti, l'azienda cinese ha messo in sconto, mediante il suo portale ufficiale, lo smartphone Redmi Note 9T, che dispone del supporto al 5G, a 199,90 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di Xiaomi, in precedenza il prezzo era pari a 269,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 70 euro. Considerando che siamo dinanzi a un dispositivo arrivato in Italia a fine gennaio 2021, possiamo proprio dire che il prezzo è crollato nel corso delle ultime settimane.

Vi ricordiamo che Redmi Note 9T monta un processore MediaTek Dimensity 800U, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili tramite il portale ufficiale di Xiaomi sono quelle Daybreak Purple e Nightfall Black. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, soprattutto per chi stava già pensando di prendere il dispositivo in seguito a un calo di prezzo.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia vende il prodotto a 240 euro. Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone sui portali di Unieuro e MediaWorld (da quest'ultima c'è solamente il modello da 128GB, che costa 299,99 euro).