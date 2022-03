Smartphone 5G superano modelli 4G a gennaio 2022: la nuova rete riscuote successo

Le analisi del mercato smartphone relative al 2021 hanno permesso agli esperti di comprendere due tendenze importanti: prima si è discusso del desidesiderio sempre maggiore di smartphone pieghevoli, ora invece si parla del sorpasso degli smartphone 5G su quelli 4G, segno dell’adozione sempre più rapida della nuova tecnologia.

Osservando i dati di fine 2021 e inizio 2022, infatti, i ricercatori di Counterpoint Research hanno notato numeri importanti per i dispositivi mobili 5G, giunti nelle mani di 84 milioni di utenti contro i 71 milioni legati ancora esclusivamente al 4G. La Cina ovviamente guida il trend dello switch alla rete mobile di quinta generazione con un tasso di penetrazione dell’84%, contro il 76% dell’Europa occidentale e il 73% nel Nord America.

A dominare sul mercato in Occidente è Apple con oltre il 50% di share tra Stati Uniti e Canada e il 30% nel Vecchio Continente. Al contempo, però, il successo di MediaTek nella produzione e commercializzazione di chip 5G low-cost per smartphone tra i 150 e i 250 Dollari è notevole e contribuisce a un quinto delle vendite 5G per gennaio 2022. Stando alle stime degli esperti, un aumento ulteriore delle vendite dovrebbe farsi notare quando il prezzo medio dei chipset 5G scenderà ancora.

L’adozione effettiva del 5G, invece, richiederà ancora tempo sia alle aziende in ambito telecomunicazioni per diffondere la rete mobile con le antenne dedicate, sia ai consumatori che aspettano piani tariffari più economici da parte degli operatori mobili nazionali.

