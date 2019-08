Smartphone, 5G e tumori, l'ISS: 'Non rilevato alcun aumento del rischio'

L'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il nuovo rapporto Istisan sull'esposizione a radiofrequenze e l'incidenza dei tumori, in cui viene sottolineata l'inesistenza di prove scientifiche che possano confermare la correlazione tra l'utilizzo degli smartphone e l'aumento di cancro.

Nel documento di 119 pagine gli scienziati propongono un quadro d'insieme e le relative prove scientifiche a conferma delle loro deduzioni.

Secondo l'ISS, però, l'esposizione prolungata alle radiofrequenze anche per periodi superiori ai dieci anni non sarebbe da collegare alla comparsa di neoplasie maligne (glioma) o benigne (meningiomi, neuromi acustici, tumori dell’ipofisi o delle ghiandole salivari). Ciò nonostante, permangono delle incertezze sui tumori intracranici a più lenta crescita, oltre che sull'utilizzo a lungo termine degli smartphone durante l'infanzia.

In uno stralcio del rapporto si legge infatti che "rispetto alle evidenze disponibili al momento della valutazione della IARC le stime di rischio per l’uso prolungato del cellulare considerate in questa meta-analisi sono più numerose e più precise, perché basate su un maggior numero di casi esposti. Inoltre, le analisi più recenti dei trend d’incidenza dei tumori cerebrali coprono un periodo di quasi 30 anni dall’introduzione dei telefoni mobili”.

L'ISS si sofferma anche sull'arrivo del 5G, che ha provocato tante preoccupazioni al punto che il Codacons ha chiesto la sospensione in tutta Italia. A riguardo gli esperti affermano che "al momento non è possibile prevedere i livelli ambientali di radiofrequenze associati allo sviluppo dell’Internet delle Cose (Iot); le emittenti aumenteranno, ma avranno potenze medie inferiori a quelle degli impianti attuali e la rapida variazione temporale dei segnali dovuta all’irradiazione indirizzabile verso l’utente (beam-forming) comporterà un’ulteriore riduzione dei livelli medi di campo nelle aree circostanti”.

Smentita anche il collegamento tra le radiofrequenze e la leucemia infantile, che non è stata confermata dagli studi effettuati.