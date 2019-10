Ma quali smartphone: ecco l'acqua minerale di Xiaomi

Signore e signori, Xiaomi ha annunciato ufficialmente la sua acqua minerale. No, non siamo impazziti: l'azienda cinese ha realmente deciso di provare a "buttarsi" su questo mercato. D'altronde, la società ha sempre dimostrato di voler esplorare nuovi campi, ma nessuno si aspettava che arrivasse a realizzare un prodotto del genere.

Come annunciato dalla stessa Xiaomi sul suo blog ufficiale ucraino e riportato anche da Gizmochina, l'azienda cinese ha già iniziato a vendere la sua acqua minerale in madrepatria. 24 bottigliette da 330 ml costano 59,9 yuan, ovvero circa 7,5 euro al cambio attuale (più o meno 30 centesimi a bottiglia). Insomma, il prezzo è inferiore rispetto a quello di una singola bottiglia da 750 ml dell'acqua di Chiara Ferragni, che viene invece a costare 8 euro.

Ovviamente, Xiaomi ha dato uno dei suoi classici nomi alla sua acqua minerale: Artic Spring Natural Mineral Water. Quest'ultima proviene da una sorgente nei pressi di Mohe City, la città cinese più settentrionale. Le sue "caratteristiche tecniche"? È ricca di minerali ed è in grado di rendere più dolce il tè. L'altezza della bottiglia è pari a 208 mm, mentre la larghezza è di 60 mm. Il peso invece, che ricordiamo essere di fondamentale importanza per la portabilità, non è ancora stato rivelato dalla società cinese.

Tornando seri, è interessante notare come Xiaomi stia realmente cercando di competere nei settori più disparati.