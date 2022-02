Ogni smartphone Android 12 dovrà avere Material You: la richiesta di Google

Una delle novità più interessanti di Android 12 è sicuramente il tema dinamico Material You, che Google vorrebbe anche portare su altri dei suoi servizi, come ChromeOS e Google Search. Intanto, però, pare che Google stia chiedendo ai produttori di smartphone di adottare Material You su tutte le build software basate su Android.

La mossa di Big G è probabilmente volta a rendere più omogenea l'adozione del nuovo design Material You su tutti gli smartphone Android, magari in vista di un ecosistema Google sul modello di Apple, che potrebbe beneficiare della coerenza grafica e di design apportata dalla presenza di Material You su tutti i dispositivi con Android 12, 12L, WearOS e ChromeOS.

Dunque, la compagnia di Mountain View sembra aver pubblicato un documento indirizzato ai produttori di smartphone Android, nel quale spiega che, dal 14 marzo in poi, solo le build basate su Android 12 e con theming dinamico saranno approvate dall'azienda per l'ottenimento del di Google Mobile Services, o GMS, ovvero di tutte le app di Google che normalmente consideriamo "preinstallate" su uno smartphone.

Per ottenere GMS, perciò, ogni telefono dovrà avere un sistema di theming dinamico, che potrà essere direttamente quello di Material You o che potrà essere derivato da quest'ultimo: nello specifico, Google richiede che ogni sistema abbia un theming engine in grado di generare cinque palette a partire da un solo colore e che riesca ad adattarle istantaneamente a ciò che appare a schermo.

Con ogni probabilità, inoltre, Google potrebbe rendere disponibile il Monet Engine utilizzato da Material You su Android 12 e che dovrebbe a breve arrivare su Android 12L, per tutti gli sviluppatori che ne faranno richiesta. In altre parole, i produttori di smartphone potranno decidere se utilizzare il Monet Engine di Big G o se sviluppare in casa il proprio motore di theming proprietario.

All'atto pratico, ciò significa che tutte le varianti di Android 12 somiglieranno molto ad Android 12 "base", cioè alla versione del sistema operativo presente sui device di Big G, e adotteranno un sistema sulla falsariga del Material You "standard" visto su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che sono stati ufficialmente lanciati in Italia proprio pochi giorni fa.