Gli smartphone Android nel 2024 potranno misurare la qualità dell'aria, grazie a quest'app

Può uno smartphone misurare la qualità dell’aria, o rilevare la presenza di fumo, la temperatura e l’esposizione ai raggi UV? Al momento non è possibile, ma il progetto della startup MobilepHysics mira a rendere disponibili queste funzioni, già dal 2024, sugli smartphone Android.

La startup infatti ha annunciato una nuova tecnologia di monitoraggio per l’aria battezzata “Mobile Physics” che sfrutterà il chipset Snapdragon 8 Gen 3 annunciato da Qualcomm. I produttori di smartphone che utilizzano l’SoC in questione quindi potranno scegliere di implementare la tecnologia Mobile Physics e quindi di preinstallare l’app relativa dedicata che consentirà di accedere alle funzioni previste.

Secondo quanto riportato da CNET, la tecnologia sviluppata è in grado di misurare passivamente le particelle inquinanti PM2,5 quando si utilizza lo smartphone, il che potrebbe essere utile dal momento che la maggior parte delle persone respirano aria non conforme agli standard dell’OMS. Come spiegato da Roger Kornber, “muoiono più persone a causa dell'esposizione al PM2,5 che per qualsiasi altra causa, inclusi cancro, BPCO, malattie cardiache, ecc”.

Mobile Physics si affida ai sensori e le fotocamere per determinare fattori ambientali come qualità dell’aria livelli di fumo, l'esposizione ai raggi ultravioletti, temperatura ed altro, anche quando lo smartphone è in tasca. Le scansioni vengono infatti effettuate in background e l’app invierà notifiche solo se l’ambiente circostante diventa pericoloso, con tanto di consigli su come proteggersi. Il rilevatore del sensore potrà essere impostato per funzionare durante la notte per rilevare eventuali incendi mentre le persone dormono.

Secondo CNET, l’azienda avrebbe testata l’app su Google Pixel 8 e Xiaomi 11 Ultra, che sono dotati dei sensori di base e del VL53L8 di STmicroeletronics, che è necessario per eseguire la scansione dell’aria.