Smartphone Android 4G a meno di 40 euro? Sì, tramite promo MediaWorld

Non ci sono solamente sconti su Smart TV OLED da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena ha avviato anche un'iniziativa promozionale legata a uno smartphone 4G low cost.

A tal proposito, nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'8 giugno 2022 (dunque la promozione rimarrà disponibile solamente per poche ore in seguito all'orario di pubblicazione di questa notizia, che potete verificare in testa), che è attiva solamente online e prevede la consegna gratuita, è possibile acquistare Alcatel 1 a un prezzo pari a 39,99 euro tramite il portale di MediaWorld (il modello è "brandizzato" Wind Tre).

Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale della popolare catena, in precedenza il costo era di 59,99 euro. Essenzialmente, dunque, c'è un possibile risparmio del 33,34%, quindi è possibile usufruire di uno sconto di 20 euro. Non male, considerando che si fa riferimento a un dispositivo già low cost di base, che monta 1GB di RAM, 16GB di memoria interna, Android Oreo 8.1 e un display LCD da 5 pollici.

Si fa sicuramente riferimento a un dispositivo che qualcuno può vedere come "datato", ma in realtà si tratta di un modello uscito nel 2021 (come abbiamo spiegato nel nostro speciale sugli smartphone pubblicato a luglio 2021), che su Amazon viene proposto tramite rivenditori a 69 euro e che verrebbe venduto a 52,99 euro (con sconto extra del 5% direttamente in carrello) da Unieuro (ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile in questo caso). Certo, chiaramente si fa riferimento a uno smartphone che punta a chi svolge giusto poche operazioni di base, ma capite bene che per qualcuno l'offerta potrebbe risultare interessante.