Smartphone Android 5G sotto i 250 euro? Tre modelli in questo Black Friday

A metà 2019 eravamo qui ad analizzare la situazione legata al nostro Paese per quel che concerne il 5G. In quel periodo il dispositivo 5G che costava meno richiedeva un esborso di 699,90 euro e molto spesso si andava oltre i 1000 euro. Tuttavia, un anno e mezzo dopo la situazione è totalmente cambiata. Oggi, infatti, bastano meno di 250 euro.

Il mercato smartphone si muove a ritmi piuttosto elevati e, a fine 2020, è ormai normale parlare di smartphone 5G in Italia, anche se c'è ancora della strada da fare lato copertura. In ogni caso, sul mercato sono disponibili da tempo dispositivi pronti per questo standard di connettività. Abbiamo già analizzato i motivi del perché il 5G è una rivoluzione, ma, se volete un rapido riassunto, dovete sapere che i miglioramenti in termini di latenza e velocità promettono molto bene e possono potenzialmente portare a un nuovo modo di vivere le nostre vite "always online", tenendo bene a mente anche le potenzialità di cloud, iOT e Smart City.

Il passaggio al 5G avverrà sicuramente in modo graduale, ma chi vuole "fare un passo nel futuro" può farlo sin da ora. Infatti, in questi giorni di Black Friday 2020 ci sarà modo di acquistare degli smartphone con supporto al 5G a basso prezzo, ovvero sotto ai 250 euro. Partendo da un modello che si può comprare già da ora, Motorola Moto G 5G Plus, arrivato in Italia nel 2020, viene proposto a un costo di 230 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (4/64GB). Se volete approfondire questo dispositivo, potete farlo mediante la nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus (pubblicata a fine agosto 2020).

C'è inoltre Realme 7 5G, modello annunciato giusto qualche giorno fa che dal 27 al 30 novembre 2020 costerà 229 euro su Amazon Italia (6/128GB). Questo dispositivo presenta caratteristiche diverse rispetto al "classico" Realme 7, a partire dal processore che qui è un MediaTek Dimensity 800U 5G.

Il "terzo candidato" è Huawei P40 Lite 5G, smartphone senza servizi Google che ha recentemente subito un calo di prezzo importante, arrivando a costare 226,59 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB). In questo caso, potete approfondire il modello nella nostra recensione di Huawei P40 Lite 5G (pubblicata a inizio luglio 2020).

Insomma, in questo Black Friday 2020 sarà possibile scegliere fra tre smartphone Android 5G venduti a un prezzo sotto i 250 euro. Se volete, invece, salire un po' di prezzo, vi consigliamo di dare un'occhiata anche a Xiaomi Mi 10 Lite 5G, dato che quest'ultimo costa 272 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB). Potete approfondire questo smartphone nella nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G (pubblicata a inizio luglio 2020).

Per il resto, su queste pagine abbiamo provato molti altri dispositivi 5G, quindi se dispone di un budget superiore avete chiaramente una maggiore possibilità di scelta.