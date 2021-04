Smartphone Android, quanti annunci: Moto G20, Realme 8 e Galaxy S20 FE 4G

In questo periodo stiamo assistendo a parecchi annunci per quel che riguarda gli smartphone. Per questo motivo, potreste esservi "lasciati sfuggire" qualche modello. Risulta dunque interessante dare un'occhiata agli smartphone Android annunciati in questi giorni, in modo da non perdersi proprio nulla.

Infatti, in questo mondo particolarmente frenetico, basta poco per "lasciarsi sfuggire" alcuni reveal che in realtà potrebbero risultare interessanti. D'altronde, si tratta di giorni pieni zeppi di annunci interessanti, quindi alcuni prodotti sono inevitabilmente passati in secondo piano.

Tuttavia, questo è un peccato e infatti siamo qui per dare un'occhiata a Motorola Moto G20, Realme 8 5G, Realme 8 e Samsung Galaxy S20 FE 4G (variante Snapdragon 865). Per ovvi motivi, non entreremo nel dettaglio delle specifiche di tutti i dispositivi, ma è giusto dare spazio anche a questi prodotti.

Ebbene, Motorola Moto G20 è uno smartphone che si contestualizza nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro, puntando su una batteria da 5000 mAh, uno schermo con refresh rate di 90 Hz e una quadrupla fotocamera posteriore. Per tutti i dettagli del caso, potete consultare il portale ufficiale di Motorola.

Passando, invece, a Realme 8 5G e Realme 8, nella giornata di ieri 22 aprile 2021 c'è stato un reveal in India. In Italia questi dispositivi avranno un prezzo di partenza inferiore ai 200 euro e arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il focus degli smartphone è posto sul reparto fotografico: potete approfondire i prodotti mediante il sito Web ufficiale di Realme.

Infine, in questi giorni si sta vociferando molto in merito al possibile arrivo in Europa di una variante di Samsung Galaxy S20 FE 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865, che ormai sembra essere essenzialmente certo. Ricordiamo che in precedenza solamente il modello 5G disponeva di questo SoC, mentre quello 4G utilizzava un Exynos 990 (come potete approfondire nella nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE). Le indiscrezioni lasciano intendere un prezzo compreso tra 600 e 700 euro. Staremo a vedere.