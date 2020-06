Smartphone Android, la classifica dei più potenti a maggio 2020 secondo AnTuTu

Dopo aver svelato i processori più potenti in campo Android, la nota piattaforma AnTuTu Benchmark torna a rilasciare una delle sue consuete classifiche legate agli smartphone più prestanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, AnTuTu Benchmark ha divulgato la classifica che comprende anche quei dispositivi Android arrivati sul mercato cinese, che magari non hanno visto la luce da noi. Insomma, quella cinese è probabilmente la classifica di questo tipo più completa, rispetto a quella globale in cui vengono spesso a mancare alcuni smartphone importanti.

Fatta questa dovuta premessa, gli smartphone Android più potenti a maggio 2020 secondo AnTuTu Benchmark sono quelli di seguito.

OPPO Find X2 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/256GB): 604123 punti (in media); OPPO Find X2 (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 600884 punti; Xiaomi Mi 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/512GB): 600264 punti; OPPO Ace2 (Qualcomm Snapdragon 865, 12/256GB): 598547 punti; iQOO Neo3 (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 597528 punti; Redmi K30 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 594188 punti; iQOO 3 (Qualcomm Snapdragon 865, 12/256GB): 587995 punti; Realme X50 Pro 5G (Qualcomm Snapdragon 865, 8/128GB): 586296 punti; OnePlus 8 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/256GB): 584598 punti; Vivo NEX 3S 5G (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 582971 punti.

Insomma, a dominare la classifica sono smartphone che montano il processore Qualcomm Snapdragon 865.

Per quanto riguarda, invece, la classifica degli smartphone Android di fascia media più potenti, i dispositivi coinvolti sono i seguenti.

OPPO Reno3 5G (MediaTek Dimensity 1000L, 8/128GB): 403607 punti (in media); Honor 30 (Hisilicon Kirin 985, 8/128GB): 387583 punti; Huawei nova 7 (Hisilicon Kirin 985, 8/128GB): 385323 punti; Honor 30S (Hisilicon Kirin 820, 8/256GB): 362502 punti; Honor X10 (Hisilicon Kirin 820, 6/128GB): 360460 punti; Huawei nova 7 SE (Hisilicon Kirin 820, 8/128GB): 353868 punti; OPPO Reno3 Pro 5G (Qualcomm Snapdragon 765G, 8/128GB): 342415 punti; Vivo S6 5G (Samsung Exynos 980, 8/128GB): 330037 punti; Vivo X30 5G (Samsung Exynos 980, 8/128GB): 326879 punti; Redmi K30 5G (Qualcomm Snapdragon 765G, 8/128GB): 322867 punti.

Interessante notare come le prime sei posizioni siano occupate solamente da smartphone con SoC di MediaTek o Hisilicon.