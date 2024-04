Smartphone Android con CPU Octa-Core ad un prezzo IMPERDIBILE su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android, sappiate che su Amazon è ora disponibile un'offerta che permette di acquistare al prezzo più basso di sempre un dispositivo della linea BlackView.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL'OFFERTA SU AMAZON Stiamo parlando del BlackView Wave6C, smartphone con Android 13 che vanta un display da 6,5 pollici con cornici ultrasottili, risoluzione HD e supporto ai 60 Hz. Questo dispositivo offre ottime prestazioni grazie ai 4 GB di RAM (LPDDR4X 2GB+2GB Virtuali) e al processore Octa-Core, che vengono affiancati da una memoria da 32 GB che consente di conservare quantità generose di foto, applicazioni e altri dati. La memoria è inoltre espandibile fino ad 1 TB grazie alle schede TF, così da poter aumentare il quantitativo di spazio adibito all'archiviazione dei dati.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo il supporto alla doppia sim, jack da 3,5 mm per collegare le cuffie senza adattatori e una porta USB di tipo C per la ricarica e il collegamento di accessori.

La versione di colore nero del BlackView Wave6C è ad un prezzo davvero allettante su Amazon, dov'è possibile approfittare di un doppio sconto: il coupon abbassa il prezzo del 50% e il codice sconto XK8TJ472 taglia un ulteriore 30%, così da permettere l'acquisto con l'80% di sconto totale.

Stando a quanto dichiarato da Amazon, il coupon resterà valido fino al 14 aprile 2024 ma non sappiamo quanto tempo ancora resterà attivo il codice promozionale. Insomma, se siete interessati al prodotto sarebbe meglio procedere con l'acquisto prima che sia troppo tardi.

