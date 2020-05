Smartphone Android, disinstallate queste app: scoperto pericoloso spyware

Ci risiamo: dopo l'enorme lista della scorsa volta, gli esperti di sicurezza hanno scoperto altre applicazioni scaricabili dal Play Store di Google da disinstallare subito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e a quanto scoperto dal team di VPNPro, un particolare sviluppatore chiamato QuVideo Inc ha pubblicato sul Play Store di Google diverse applicazioni che contengono una sorta di spyware. La principale applicazione coinvolta è VivaVideo, che è già stata scaricata 100 milioni di volte. Quest'ultima richiede molti permessi all'utente, che può potenzialmente sfruttare per effettuare l'accesso al dispositivo da remoto.

In parole povere, gli esperti di sicurezza consigliano vivamente di disinstallare subito queste applicazioni e di stare alla larga da software simili provenienti dalla stessa fonte.

VivaVideo; VivaVideo PRO Video Editor HD; SlidePlus – Photo Slideshow Maker; Tempo – Music Video Editor with Effects; VivaCut – Pro Video Editor APP; VidStatus – Status Videos & Status Downloader.

Tra l'altro, sembra che alcune di queste applicazioni siano disponibili anche tramite l'App Store di Apple. Insomma, fate attenzione a ciò che scaricate e state alla larga da software che potrebbero mettere a rischio la sicurezza informatica, magari effettuando qualche ricerca online.

In questo caso, nel 2017 l'app VivaVideo era già stata segnalata come pericolosa in India, come si evince da un articolo pubblicato all'epoca su India Today. Insomma, una rapida ricerca consente spesso di trovare le applicazioni che possono potenzialmente contenere malware.