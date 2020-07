Smartphone Android, due smartphone mostruosi su AnTuTu con 865 Plus

Il processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G sembra essere destinato a grandi cose a livello prestazionale durante la seconda metà del 2020. Infatti, recentemente sul database di AnTuTu Benchmark sono comparsi due smartphone Android con questo SoC. Questi ultimi hanno fatto segnare dei risultati particolarmente elevati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, lo smartphone che ha raggiunto il punteggio più elevato è Xiaomi Mi 10 Pro Plus, il modello anticipato qualche settimana fa da Lei Jun. Infatti, il dispositivo ha fatto registrare un totale di 687422 punti su AnTuTu Benchmark. Un risultato mostruoso, che supera di gran lunga quanto visto finora. Pensate che ASUS ROG Phone 3 arriva a 626992 punti. Si vocifera che il processore di Xiaomi Mi 10 Pro Plus sia uno Snapdragon 865, ma in realtà sono in molti a pensare, visti i risultati, che si stia parlando di uno Snapdragon 865 Plus.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da Suara, lo smartphone da gaming Red Magic 5S, che dovrebbe anch'esso monta un SoC Snapdragon 865 Plus, ha fatto registrare, sempre su AnTuTu, un totale di 659586 punti. Ma non è finita qui: recentemente è trapelato anche il benchmark relativo Lenovo Legion Duel, dispositivo da gaming annunciato qualche giorno fa (e ovviamente montante un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus). Ebbene, stando a Gizmochina, quest'ultimo avrebbe raggiunto 648871 punti su AnTuTu. Insomma, sembra proprio che presto ne vedremo delle belle a livello prestazionale.