Gli smartphone Android economici con la migliore autonomia

Se siete appassionati del mondo dei dispositivi mobili, ormai avrete imparato a conoscere la nostra guida ai migliori smartphone Android, che viene puntualmente pubblicata e aggiornata con le ultime novità ogni domenica. Tuttavia, ci sono delle persone che hanno bisogno di indicazioni più specifiche, magari basate su un singolo aspetto.

In particolare, negli ultimi anni chi vi scrive ha notato una certa tendenza da parte degli utenti a cercare dispositivi in grado di garantire un'ottima autonomia. Infatti, non sono rare le persone che utilizzano lo smartphone solamente per navigare sul Web, gestire le e-mail ed effettuare qualche telefonata. È quindi chiaro che, per questa tipologia d'utenza, aspetti come la potenza bruta e la fotocamera importano fino a un certo punto, ma ciò che conta veramente è la batteria.

Oggi andiamo a vedere i dispositivi che si sono comportati meglio durante le nostre prove. Per fare questo, li suddivideremo in due fasce: sotto i 200 euro e tra i 200 e i 300 euro.

Migliori smartphone per autonomia sotto i 200 euro

Redmi Note 8T: siamo spesso arrivati a sera con il 30% di carica residua (grazie alla batteria da 4000 mAh). Non manca il supporto alla ricarica da 18W.

Link utili: recensione Redmi Note 8T, pagina Amazon (158 euro, 4/64GB).

Xiaomi Mi A3: criticato sotto altri aspetti, Mi A3 si è rivelato un campione di autonomia durante i nostri test, portandoci spesso a sera con il 40% di carica residua (grazie alla batteria da 4030 mAh). Il caricabatterie in confezione è da 10W.

Link e informazioni utili: recensione Xiaomi Mi A3, si trova spesso a meno di 200 euro online nel suo modello da 4/64GB.

Realme 5: grazie alla sua batteria da 5000 mAh, siamo spesso arrivati a sera con il 35% di carica residua. La ricarica avviene a 10W. Il piatto forte è il prezzo, inferiore se rapportato a molti altri dispositivi con batteria da 5000 mAh.

Link utili: recensione Realme 5, pagina Amazon (154 euro, 4/128GB).

Migliori smartphone per autonomia tra i 200 e i 300 euro

Xiaomi Mi 9T: l'iconico smartphone con fotocamera pop-up ci ha spesso portato a sera con il 30% di batteria residua, quindi è sicuramente una buona soluzione a livello di autonomia. La ricarica avviene a 18W.

Link utili: recensione Xiaomi Mi 9T, pagina Amazon (261 euro, 6/64GB).

Samsung Galaxy M30s: è uno smartphone pensato tenendo bene a mente gli utenti che voglio una certa autonomia. Infatti, all'interno della scocca risiede una batteria da ben 6000 mAh. Non abbiamo dei dati precisi da fornirvi, in quanto è uno di quei dispositivi che la stampa non avuto modo di testare a fondo. Tuttavia, facciamo un piccolo "strappo alla regola", dato che pressoché chiunque l'abbia provato a dovere ne parla bene lato autonomia.

Link utili: pagina Amazon (259 euro, 4/64GB).

TCL Plex: senza fare troppo "scalpore", TCL Plex ha fatto registrare dei buoni risultati in termini di autonomia. Siamo infatti arrivati spesso a sera con il 25/30% di carica residua. Un risultato niente male, che supera quello di molti altri dispositivi di questa fascia di prezzo. La ricarica avviene a 18W.

Link utili: recensione TCL Plex, pagina Amazon (259 euro, 6/128GB).

Questi sono, a nostro modo di vedere e secondo i nostri test, gli attuali smartphone da tenere in considerazione quando si vuole puntare su un dispositivo economico con una buona batteria. Ne abbiamo scelti tre per fascia di prezzo, ma in realtà potrebbero interessarvi anche altri dispositivi (come Wiko View4 con batteria da 5000 mAh, Redmi 8A con batteria da 5000 mAh, Motorola Moto G8 Power con 5000 mAh e Redmi Note 8 Pro con batteria da 4500 mAh).