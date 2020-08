Il primo smartphone Android con fotocamera sotto il display è imminente!

Dopo molto tempo in cui si è vociferato in merito all'arrivo sul mercato di smartphone Android con fotocamera sotto allo schermo, finalmente è giunto il "momento clou". Infatti, è stata svelata ufficialmente la data di presentazione del primo dispositivo di questo tipo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, l'azienda cinese ZTE ha ufficialmente confermato il prossimo arrivo dello smartphone Axon 20 5G, descritto direttamente dalla società come il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto al display. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, l'annuncio è stato accompagnato da un render che mostra la parte superiore dello smartphone, evidenziandone il design che punta verso l'all-screen.

Non sono stati ovviamente rivelati ulteriori dettagli sul dispositivo a livello ufficiale, ma sappiamo che la presentazione avverrà l'1 settembre 2020. Insomma, manca veramente poco all'arrivo del primo dispositivo Android con fotocamera posta sotto allo schermo. Vi ricordiamo che finora si sono visti solamente dei prototipi funzionanti. Nelle ultime settimane si vociferava di una Xiaomi pronta a immettere sul mercato il primo smartphone di questo tipo, ma alla fine questo non è avvenuto e sembra proprio che sarà ZTE a raggiungere per prima questo traguardo, salvo sorprese dell'ultimo momento.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di ZTE Axon 20 5G, rumor e leak descrivono uno smartphone montante un display OLED da 6,92 pollici con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), un processore octa-core operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, 6/8/12GB di RAM, 64/128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 2MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 32MP posta sotto al display e una batteria da 4120 mAh. Non dovrebbe mancare il supporto a Wi-Fi 6 e 5G. Queste specifiche verranno confermate? Staremo a vedere: non manca molto al 1 settembre 2020!