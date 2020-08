Primo smartphone Android con fotocamera sotto al display: ecco un video teaser

Il fatidico giorno legato alla presentazione del primo smartphone Android con fotocamera posizionata sotto allo schermo si avvicina sempre di più e ovviamente il suo produttore sta cercando di catalizzare al massimo l'hype degli appassionati, pubblicando diversi contenuti. Questa volta, è stato reso disponibile un video.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, ZTE ha pubblicato un teaser legato allo smartphone ZTE Axon 20 5G, in vista della sua presentazione che avverrà il 1 settembre 2020. Insomma, manca veramente poco all'annuncio di quello che sarà il primo dispositivo disponibile in commercio a montare una fotocamera sotto al display. L'azienda cinese sta puntando molto su questo aspetto lato marketing, dato che recentemente ha pubblicato anche delle immagini in cui prende un po' in giro fori, notch e fotocamere pop-up, ovvero le soluzioni che abbiamo visto finora sul mercato.

In ogni caso, il video pubblicato da ZTE, che potete vedere tramite il player presente qui sopra, è particolarmente simpatico e mostra un camaleonte che si nutre di insetti che si posizionano nei punti in cui solitamente sarebbe presente la fotocamera. Una trovata interessante per mettere in mostra la caratteristica peculiare di ZTE Axon 20 5G. Il video teaser è stato pubblicato sul social network cinese Weibo, ma è stato ricaricato su YouTube dal solito canale Sparrows News.

Non ci resta che attendere ancora un po' di tempo per saperne di più: l'1 settembre 2020 non è poi così lontano!