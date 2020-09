Smartphone Android LG Velvet in offerta: c'è il secondo schermo in regalo!

Dopo aver trattato lo Speciale ASUS di Unieuro, torniamo nel mondo delle offerte tecnologiche. Tuttavia, questa volta a lanciare una promozione non è stata una delle solite catene, bensì direttamente il produttore. In parole povere, LG ha avviato un'iniziativa relativa al suo smartphone Android LG Velvet.

Non si tratta di un'offerta che va ad abbassare direttamente il prezzo, ma la promozione prevede un omaggio: l'accessorio LG Dual Screen. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è una sorta di cover che dispone di un secondo schermo touch screen. Si tratta di un accessorio interessante, che l'azienda sudcoreana propone ormai da un po' di tempo ma che risulta sicuramente intrigante agli occhi degli appassionati del mondo smartphone. Tra l'altro, in aggiunta al Dual Screen c'è anche un altro regalo, ovvero una cover trasparente per LG Velvet.

Per poter usufruire dell'offerta, annunciata tramite il sito ufficiale di LG, è necessario acquistare lo smartphone nel periodo che va da oggi 25 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020. Dopodiché, bisogna registrare l'acquisto mediante il portale dedicato entro 15 giorni dalla data di acquisto. I canali di vendita che rientrano nell'iniziativa sono MediaWorld, Unieuro, Euronics, Comet, Sme/Ires, Expert, Trony, Synergy, TIM, sito ufficiale di LG e Amazon Italia (in quest'ultimo caso, fino al 10 ottobre 2020). Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare il regolamento completo della promozione.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sullo smartphone, che viene venduto online a un prezzo che spesso si aggira attorno ai 550 euro.