Questo smartphone Android ha una modalità 'segreta' a 120 Hz

Il mondo Android è sconfinato e spesso ci "nasconde" possibilità di cui praticamente nessuno si è accorto, specialmente se gli sviluppatori decidono di non renderle visibili all'utente finale. La notizia che arriva oggi ci ricorda ancora una volta quanto il ruolo della community sia importante in questi casi.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina, gli appassionati sono riusciti a scovare una modalità "segreta" a 120Hz nei "meandri" dello smartphone da gaming Red Magic 5G, annunciato giusto qualche settimana fa. Infatti, un utente di XDA Developers ha utilizzato l'applicazione Activity Launcher (la stessa che abbiamo sfruttato per scovare i "vecchi" easter egg su Android 11) per cercare i processi "nascosti" implementati dal produttore.

Ebbene, in seguito a un'attenta analisi, l'appassionato si è accorto della presenza di un processo chiamato cn.nubia.factory.ChooseFpsActivity. Avviando quest'ultimo, si accede a una pagina che consente di impostare la modalità a 120 Hz. Quest'ultima è assente dalle opzioni "standard", che permettono invece di "regolare" il refresh rate dello schermo a 60Hz, 90Hz e 144Hz. Vi ricordiamo che Red Magic 5G ha fatto molto parlare di sé proprio per via del suo display a 144Hz, che però può consumare un bel po' di batteria.

Per questo motivo, alcuni utenti avrebbero voluto "fermarsi", perlomeno in alcune occasioni, ai 120 Hz, in modo da avere un buon compromesso. Grazie alla scoperta dell'utente, adesso possono farlo. Tra l'altro, l'appassionato ha scovato altre funzionalità "nascoste" relative ai temi, alla qualità di registrazione dello schermo e al colore del display.