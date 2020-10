Smartphone Android, un nuovo produttore arriva in Italia: ecco quando

Il mondo degli smartphone Android è particolarmente affollato, ma con le giuste idee è possibile emergere e ritagliarsi un buon spazio. Lo hanno dimostrato diverse aziende cinesi arrivate nel nostro Paese nel corso degli ultimi anni (ad esempio, Xiaomi lo ha fatto nel 2018). A breve, un'altra società tenterà di farlo.

Più precisamente, ci riferiamo a Vivo, azienda cinese già conosciuta dagli appassionati per via dei suoi smartphone che presentano spesso delle idee originali. Potete comprendere meglio di cosa si sta parlando visitando la nostra scheda dedicata a Vivo, in cui ci sono articoli risalenti persino al 2015. Questo giusto per farvi capire che si tratta di un nome noto tra chi frequenta spesso il mondo dei dispositivi mobili. In ogni caso, ora è giunto il momento di fare il grande passo.

Infatti, l'azienda che a inizio 2020 ha svelato l'iconico concept phone APEX è pronta ad approdare in Italia. In particolare, mediante un annuncio che abbiamo ricevuto in data odierna, la società ha svelato che arriverà nel nostro Paese il 20 ottobre 2020. L'evento dedicato partirà alle ore 16:00 italiane. Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni, ma perlomeno gli appassionati hanno una data da segnare sul calendario.

In ogni caso, se volete dare un'occhiata a quanto proposto recentemente dall'azienda cinese, potrebbe interessarvi approfondire lo smartphone Vivo Nex 3.