Smartphone Android in offerta Amazon sotto 200 euro, da Motorola a Realme

Se siete interessati al mondo dei dispositivi low cost, probabilmente dovreste dare un'occhiata ad Amazon Italia in questi giorni. Infatti, dopo lo sconto relativo a Redmi Note 9S, l'e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos ha avviato altre offerte su smartphone Android, da Motorola a Realme.

In particolare, tra i modelli scontati sotto i 200 euro troviamo Motorola E6 Plus (4/64GB), che viene venduto a 119,90 euro su Amazon Italia (in precedenza costava 169,99 euro). Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo annunciato per il mercato italiano a fine 2019. La sua scheda tecnica comprende un processore octa-core MediaTek Helio P22 e uno schermo IPS da 6,1 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) e notch "a goccia".

Salendo leggermente di prezzo, c'è Motorola One Macro (4/64GB), smartphone che costa 129,90 euro su Amazon Italia (prima veniva venduto a 209,99 euro). Come si può evincere dal suo nome, stiamo parlando di un dispositivo che punta principalmente al comparto fotografico. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla notizia di annuncio di Motorola One Macro (è arrivato nel nostro Paese a fine 2019).

Avvicinandoci ulteriormente alla soglia dei 200 euro, troviamo Realme 5 Pro (4/128GB), che viene venduto a 199,90 euro su Amazon Italia (in precedenza costava 229,90 euro). Si tratta di uno smartphone annunciato nel 2019. Ha convinto sin da subito critica e pubblico ed è ritenuto ancora oggi uno dei migliori dispositivi della fascia sotto i 200 euro, nonostante sia già stata annunciata la gamma Realme 6.

Infine, un altro dispositivo da tenere in considerazione è Motorola Moto G8 Plus (4/64GB), che in questi giorni costa 199,00 euro su Amazon Italia (prima veniva venduto a 269,99 euro). Per tutti i dettagli del caso su questo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Motorola Moto G8 Plus (uscita a fine 2019).