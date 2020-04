Smartphone Android, offerte Amazon: forte sconto su Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40 è uno degli smartphone Android low cost più apprezzato dagli italiani, stando alla classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon Italia. Per questo motivo, l'offerta attiva sull'e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenza.

Lo sconto sullo smartphone Android

Lo smartphone viene attualmente venduto a un prezzo di 178 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (in precedenza costava 259,90 euro, quindi lo sconto è di oltre 80 euro). Insomma, potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa Samsung Galaxy A40, dato che si tratta di un dispositivo low cost valido.

Come viene visto Samsung Galaxy A40

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo arrivato nel nostro Paese nel 2019. La critica ha trovato i suoi principali punti di forza nell'ottimo schermo, nel buon comparto fotografico, nell'interessante software (come da tradizione di Samsung) e nel completo reparto connettività (che include anche triplo slot, NFC e USB Type-C).

In ogni caso, come ogni smartphone di questa fascia di prezzo, ci sono diverse pecche, dalla solidità costruttiva non esattamente al top all'autonomia sotto alla media. Nonostante questo, Samsung Galaxy A40 è generalmente ritenuto un buon compromesso, visto anche il suo prezzo (contate che all'uscita il costo era pari a 259 euro).

La scheda tecnica del dispositivo

Per chi fosse interessato alle caratteristiche tecniche, Samsung Galaxy A40 monta uno schermo Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Exynos 7904 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, una GPU Mali-G71 MP2, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una doppia fotocamera posteriore da 16MP (f/1.7) + 5MP (f/2.2), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 3100 mAh.

Presente il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, al Bluetooth 5.0 e all'NFC. La porta USB Type-C è 2.0 e non manca il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Sul retro, troviamo anche un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione One UI.