Lo smartphone Android OnePlus Z trapela online: prime immagini dal vivo

Dopo l'uscita della gamma di smartphone OnePlus 8, avvenuta giusto qualche giorno fa, si torna già a parlare dei prossimi annunci dell'azienda cinese. Infatti, è trapelato online un dispositivo Android chiamato OnePlus Z.

Per chi non lo sapesse, si vocifera ormai da tempo di questo smartphone, che dovrebbe essere un medio gamma. In parole povere, stando a rumor e leak, l'azienda cinese vorrebbe lanciare un modello con un costo non troppo elevato, in modo da fornire una possibilità di scelta anche a coloro che sono abituati ai prezzi degli smartphone di OnePlus di qualche anno fa (ricordiamo che OnePlus 8 parte da 719 euro in Italia).

Come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia, OnePlus Z potrebbe disporre di un pannello anteriore con foro per la fotocamera posto centralmente e di una tripla fotocamera posteriore, che dovrebbe essere da 48MP + 16MP + 12MP. Per il resto, si vocifera della presenza di un processore MediaTek Dimensity 1000, in grado di supportare la connettività 5G, di 8GB di RAM, di 128/256GB di memoria interna e di una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Non dovrebbero mancare uno schermo OLED da 6,4 pollici con refresh rate di 90 Hz e sensore di impronte digitali integrato. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 con personalizzazione Oxygen OS 10. Non abbiamo informazioni precise in merito alla possibile data di annuncio dello smartphone, ma i leak iniziano a farsi importanti e la presentazione potrebbe quindi essere più vicina del previsto.

Tuttavia, come potete vedere su SlashLeaks, sono in molti ad avere dubbi sull'autenticità delle foto. Saranno vere? Staremo a vedere.