Gli smartphone Android possono generare immagini con IA? Il sorprendente test di Qualcomm

Tra pregi e difetti, le intelligenze artificiali stanno ormai sulla bocca di tutti in questo 2023: non c’è solo ChatGPT in continua diffusione, ma anche Stable Diffusion che, nonostante la diatriba legale con Getty Images, potrebbe approdare sugli smartphone Android per generare immagini nativamente.

Gli esperti americani di Qualcomm hanno voluto mostrare l’abilità dell’ultimo chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 2 usando Stable Diffusion per creare un’immagine da 512x512 pixel di un “gatto guerriero super carino in armatura, fotorealistico, 4K, ultra dettagliato” (sì, questo è il prompt utilizzato dai tecnici). Il risultato ottenuto con Stable Diffusion 1.5 su uno smartphone senza alcuna connettività Internet, utilizzando Qualcomm AI Stack, attendendo circa 14 secondi, ha stupito tutti e lo potete vedere anche in calce alla notizia, oltre che dal video allegato.

Potrebbe apparire come una novità di poco conto ma, in realtà, bisogna considerare che i processori per smartphone fino a oggi non sono mai stati considerati adeguati alla generazione di contenuti tramite intelligenza artificiale.

La potenza del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è allora ancora più evidente, mentre questo esperimento fa ben sperare per una implementazione di Stable Diffusion sui futuri smartphone Android top di gamma in via nativa, cosicché chiunque possa generare immagini tramite IA al volo sul proprio dispositivo mobile.