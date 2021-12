Quali sono gli smartphone Android più potenti del 2021? Trionfano modelli da gaming

Il mercato globale degli smartphone ha visto durante il 2021 il lancio di una vasta serie di dispositivi degni di nota, dalle performance sorprendenti. Il team di AnTuTu ha dunque stilato una classifica degli smartphone Android più potenti al mese di novembre 2021; tuttavia, si crede che possa essere anche la lista definitiva per l’anno intero.

Il grafico che trovate in calce alla notizia parla chiaro: il numero uno è RedMagic 6 di Nubia, smartphone da gaming dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 888, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Il punteggio medio di 860.400 punti in realtà è risultato di numerosi aggiornamenti nel corso di questi mesi che hanno permesso al dispositivo di rimanere in prima posizione da settembre a oggi. Questi risultati sarebbero dovuti quindi a un lavoro certosino nell’ottimizzazione del sistema.

A seguire troviamo ASUS ROG Phone 5s Pro e ROG Phone 5, altri due smartphone da gaming con rispettivamente 845.326 punti e 824.940 punti. Ciò che sorprende particolarmente è il fatto che ROG Phone 5s Pro si collochi dietro RedMagic 6 nonostante abbia sotto la scocca il SoC Snapdragon 888 Plus, 18 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Dalla terza alla sesta posizione troviamo, in ordine, gli smartphone realme GT, iQOO 7 e Sony Xperia 1 III 5G. Al settimo posto appare dunque OnePlus 9 Pro con 792.261 punti, seguito a ruota da Xiaomi Mi 11 Ultra con 785.673 punti, ASUS Zenfone 8 Mini con 783.885 punti e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con Snapdragon 888, il quale ha raggiunto 782.652 punti.

AnTuTu ritiene che questa potrebbe essere la classifica finale del 2021 salvo rilasci dell’ultimo minuto, che non vedrebbero comunque l’esecuzione di un numero di test sufficienti per collocare tali dispositivi nella classifica. Terremo gli occhi aperti, però, in caso di aggiornamenti.

Se volete qualche parere ulteriore sul modello numero uno del mese, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di RedMagic 6.