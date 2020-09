Smartphone Android più potenti ad agosto 2020, la classifica di AnTuTu

Puntuale come un orologio svizzero, il team di AnTuTu Benchmark ha tirato le somme sul mercato smartphone per quanto riguarda il mese di agosto 2020.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di AnTuTu, sono state rilasciate le solite classifiche relative a smartphone più potenti in generale e dispositivi più prestanti per quanto riguarda la fascia media del mercato.

Partendo dai flagship, la classifica è quella seguente.

ASUS ROG Phone 3 (Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 12/128GB): 615289 punti; OnePlus 8 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/256GB): 610567 punti; OPPO Find X2 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 12/512GB): 601910 punti; Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 12/256GB): 595317 punti; Redmi K30 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 8/128GB): 590078 punti; POCO F2 Pro (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 570624 punti; Xiaomi Mi 10 (Qualcomm Snapdragon 865, 8/256GB): 563116 punti; Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos 990, 12/256GB): 527353 punti; Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos 990, 12/128GB): 516553 punti; Samsung Galaxy S20+ 5G (Exynos 990, 12/128GB): 515501 punti.

Insomma, lo smartphone da gaming di ASUS ha superato tutti ad agosto 2020. Se cercate ulteriori informazioni sul dispositivo, potete trovarle nella nostra recensione di ASUS ROG Phone 3.

Per quanto riguarda la fascia media del mercato, la classifica AnTuTu è quella di seguito.

OnePlus Nord (Qualcomm Snapdragon 765G, 8/128GB): 326958 punti; Redmi K30 5G (Qualcomm Snapdragon 765G, 6/64GB): 313951 punti; Huawei nova 7i (Kirin 810, 6/128GB): 309731 punti; Realme 6 (MediaTek Helio G90T, 4/128GB): 288300 punti; Redmi Note 8 Pro (MediaTek Helio G90T, 6/128GB): 288072 punti; Realme 6 Pro (Qualcomm Snapdragon 720G, 8/128GB): 283795 punti; Redmi Note 9 Pro (Qualcomm Snapdragon 720G, 8/128GB): 279685 punti; Redmi Note 9S (Qualcomm Snapdragon 720G, 6/128GB): 278758 punti; OPPO Reno4 4G (Qualcomm Snapdragon 720G, 8/128GB): 277016 punti; Xiaomi Mi Note 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 730G, 8/256GB): 275048 punti.

Il medio gamma più prestante, secondo AnTuTu, è dunque l'ultimo arrivato in casa OnePlus. Ci riferiamo ovviamente al Nord, a cui potete dare uno sguardo più ravvicinato nella nostra recensione.