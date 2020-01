Gli smartphone Android più potenti di Dicembre 2019 secondo AnTuTu

Puntuale come ogni inizio mese, AnTuTu ha rilasciato la classifica degli smartphone Android più potenti su cui è stato eseguito il proprio benchmark. I punteggi sono una media di oltre 1000 dispositivi. Ecco la lista completa.

I 10 smartphone top di gamma più potenti di Dicembre

vivo IQOO Neo 855 (8GB+128GB); vivo IQOO Pro 5G (8GB+256GB); Nex 3 5G (8GB+256GB); OnePlus 7T (8GB+256GB); OnePlus 7T Pro (8GB+256GB); Asus ROG Phone 2 (8+128GB); Honor V30 Pro 5G (8GB+256GB); realme X2 Pro (8GB+128GB); Black Shark 2 Pro (12GB+256GB); Xiaomi Mi 9 Pro 5G (12GB+256GB).

Interessante notare come Honor V30 Pro 5G sia entrato in lista per la prima volta a Dicembre, sostituendo il decimo classificato dello scorso mese Huawei Mate 30 Pro 5G.

I 10 smartphone di medio gamma più potenti di Novembre

vivo X30 Pro 5G (8GB+128GB); Oppo Reno3 Pro 5G (8GB+128GB); Honor 9X Pro (8GB+256GB); Honor 20S (6GB+128GB); Honor 9X (6GB+128GB); Redmi Note 8 Pro (8GB+128GB); Redmi K30 (8GB+128GB); Xiaomi CC9 Pro (8GB+128GB); Oppo Reno 2 (8GB+128GB); realme X2 (8GB+128GB).

Il documento completo, comprensivo delle infografiche contenenti i punteggi medi registrati per ogni punteggio, è disponibile sul sito web ufficiale di AnTuTu.

Nei prossimi due mesi dovrebbero fare il loro debutto nelle classifiche i nuovi smartphone top di gamma di Samsung ed anche il nuovo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 865 che è già entrato in produzione.