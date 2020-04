Smartphone Android, niente processore Snapdragon 865+ quest'anno?

La situazione attuale, in cui siamo tutti un po' "chiusi" in casa, sta creando non pochi problemi al mondo degli smartphone. In particolare, le ultime indiscrezioni sembrano lasciare intendere che il processore Qualcomm Snapdragon 865+ potrebbe non arrivare nel corso del 2020.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la versione potenziata del processore annunciato a fine 2019 (che viene montato dagli attuali smartphone Android top di gamma, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Pro) potrebbe tardare ad arrivare. Sembra, infatti, che una fonte ben inserita all'interno del settore (che sarebbe il capo marketing di Meizu) abbia confermato queste ipotesi, rivelando che ci sono seri dubbi in merito al lancio del SoC Qualcomm Snapdragon 865+ (alcune fonti internazionali descrivono addirittura la possibilità che si passi direttamente allo Snapdragon 875 nel 2021).

Insomma, il COVID-19 potrebbe "rallentare" un po' il progresso tecnologico in campo smartphone. Per farvi un esempio concreto, nel 2019 Qualcomm aveva lanciato il processore Snapdragon 855 a inizio anno, mentre la sua versione Plus era arrivata qualche mese dopo. Tra gli smartphone che dispongono del processore Qualcomm Snapdragon 855+, troviamo anche ROG Phone 2, giusto per farvi capire quanto i maggiori produttori siano interessati a puntare alla versione Plus.

In ogni caso, il SoC Qualcomm Snapdragon 865 è molto potente e sicuramente l'eventuale mancato lancio di uno Snapdragon 865+ non sarebbe un "dramma" a livello prestazionale. Tuttavia, sarebbe un vero peccato se le indiscrezioni venissero confermate.