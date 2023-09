Questo smartphone Android promette un supporto software di fino a 10 anni

Dopo avervi fornito alcuni consigli per ottimizzare le prestazioni di uno smartphone Android, è giunto il momento di tornare a dare un'occhiata agli annunci in questo ambito. È infatti stato ufficializzato un dispositivo con ampio supporto software.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina e GSMArena, a fine agosto 2023 c'è stato un "annuncio lampo" relativo a Fairphone 5, che senza troppi preavvisi risulta già in preordine mediante il portale ufficiale di Fairphone. Il prezzo? Da noi il costo è di 699 euro con spedizioni a partire dal 14 settembre 2023. Le colorazioni disponibili sono quelle Matte Black, Sky Blue e Transparent Edition.

Ad attirare l'attenzione, al netto del solito focus posto dal brand in termini di riparabilità (basta un cacciavite a croce per rimpiazzare 10 moduli in autonomia), impatto ambientale (70% di materiali equi e riciclati) e diritti dei lavoratori (smartphone realizzato da persone con salario dignitoso), c'è la promessa di un supporto software di fino a 10 anni.

Andando oltre alla garanzia di 5 anni, infatti, Fairphone dichiara che lo smartphone verrà supportato quantomeno fino al 2031 (ovvero per 8 anni), ma si potrebbe arrivare, per l'appunto, anche a 10 anni. Si parte da Android 13, garantendo almeno 5 major release del sistema operativo del robottino verde e ulteriori patch di sicurezza.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Fairphone 5, troviamo un display OLED da 6,46 pollici con risoluzione 2.700 x 1.224 pixel, aspect ratio 20:9, protezione Gorilla Glass 5, refresh rate di 90 Hz, picchi di luminosità di 880 nit e foro per la fotocamera, un chipset Qualcomm QCM6490 (può per certi versi essere visto come uno Snapdragon 778G di "livello industriale"), 8GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una doppia fotocamera posteriore da 50MP (f/1.88, Sony IMX800, OIS) + sensore ultra-wide (Sony IMX858, 117 gradi), una fotocamera anteriore da 50MP (f/2.45, Samsung JN1) e una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica a 30W.



Non mancano Dual SIM tramite eSIM, certificazione IP55, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 5G e NFC. La confezione di vendita non include né caricabatterie né cavi, per ridurre l'impatto ambientale.