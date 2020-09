Smartphone Android: Royole FlexPai 2, Nokia 3.4, 2.4 e 8.3 5G ufficiali

Il 22 settembre 2020 si è rivelato un giorno interessante per quanto riguarda le presentazioni lato smartphone Android. Infatti, sono stati annunciati quattro nuovi modelli, dal pieghevole Royole FlexPai 2 a Nokia 3.4, passando per Nokia 2.4 e Nokia 8.3 5G. Andiamo, dunque, a fare il punto della situazione sui prodotti freschi di reveal.

Partendo dal foldable, il dispositivo è stato svelato in Cina, stando anche a quanto riportato da Gizchina. La scheda tecnica di Royole FlexPai 2 comprende un display OLED da 7,8 pollici con risoluzione 1920 x 1440 pixel e aspect ratio 4:3, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64MP e una batteria da 4450 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Non manca il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e USB Type-C 3.1. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione waterOS 2.0. I prezzi relativi ai preordini per il mercato cinese sono pari a un equivalente di circa 1470 dollari per il modello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre la variante da 12/512GB ha un prezzo al cambio pari a circa 1700 dollari. Per maggiori dettagli sul dispositivo, potete fare riferimento al sito ufficiale di Royole.

Per quanto riguarda Nokia, oggi HMD Global ha tenuto un evento in cui ha svelato tre smartphone: Nokia 3.4, Nokia 2.4 e Nokia 8.3 5G. I primi due sono dei dispositivi economici, venduti rispettivamente a un prezzo di 179 euro e 159 euro, mentre il terzo è uno smartphone che dispone del supporto al 5G e probabilmente costerà circa 600 euro. In ogni caso, tutti questi dispositivi dovrebbero arrivare nel nostro Paese a metà ottobre 2020. Durante l'evento è stato annunciato anche HMD Connect Pro. Per tutti i dettagli del caso sui nuovi annunci, potete dare un'occhiata al sito ufficiale di Nokia.