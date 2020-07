Smartphone Android, quale sarà il primo smartphone con Snapdragon 865+?

Dopo l'annuncio del processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, che alcuni pensavano non arrivasse quest'anno a causa del COVID-19, inizia la "gara" tra i produttori per il primo smartphone Android con il nuovo SoC.

Ormai è una consuetudine: ogni qualvolta viene annunciato un processore, le aziende cercano di utilizzarlo per prime, in modo da avere le prestazioni migliori del mercato. Stando anche a quanto riportato da Notebookcheck, il "prescelto" potrebbe essere lo smartphone da gaming Lenovo Legion, dato che recentemente è apparso nel database di AnTuTu Benchmark con un totale di 648871 punti. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di quel dispositivo dall'insolito packaging che dovrebbe essere lanciato nel corso di questo mese.

Un altro possibile "candidato" potrebbe essere ASUS ROG Phone 3, come riportato anche da GSMArena. In questo caso, la presentazione europea si terrà il 22 luglio 2020. Insomma, per il momento sembrano essere in "pole position" due dispositivi pensati per i videogiocatori. In campo tablet invece, secondo quanto scritto da 9to5Google, a spuntarla potrebbe essere Samsung Galaxy Tab S7, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe arrivare il 5 agosto 2020 insieme alla gamma Samsung Galaxy Note 20 (tra l'altro, anche quest'ultima gamma potrebbe fare uso dello Snapdragon 865 Plus 5G). Staremo a vedere.