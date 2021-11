Smartphone Android supera record punti su AnTuTu: chi lo detiene? C'è SoC MediaTek

L’attesissimo chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 898 ha già un importante concorrente in arrivo sul mercato. Si tratta del SoC MediaTek Dimensity 2000 che, nelle ultime ore, ha portato uno smartphone Android a superare il milione di punti in AnTuTu per la prima volta in assoluto.

Un record dal balzo prestazionale sorprendente, se si considera che il precedente detentore Red Magic 6 con Snapdragon 888 ha ottenuto “solo” 858.734 punti. Si parla esattamente di 1.002.220, come si può notare dallo screenshot in calce alla notizia catturato dal rinomato Digital Chat Station. A ottenere questo record è stato lo smartphone vivo V2184, dotato del chipset MT6983 noto tra gli informatori del settore come MediaTek Dimensity 2000.

Secondo quanto dichiarato da DCS, Dimensity 2000 presenta un core Cortex-X2 a 3.0 GHz, tre core Cortex-A710 e quattro Cortex-A510, mentre la GPU è la ARM Mali-G710 MC10. Insomma, una powerhouse a tutti gli effetti che potrebbe corrispondere con il punteggio registrato con i benchmark su AnTuTu – che, comunque, deve ancora confermare la legittimità del punteggio stesso.

La lotta con il nuovo prodotto della statunitense Qualcomm si fa quindi alquanto interessante. Da entrambe le parti le aziende sono pronte a offrire il meglio, complice l’utilizzo della catena di produzione a 4 nanometri da parte dell’asiatica MediaTek.

Tra l’altro, MediaTek giusto in questo periodo ha superato Qualcomm e Snapdragon diventando il maggior produttore globale di chip per smartphone del 2021.