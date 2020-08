Gli smartphone Android vincitori agli EISA Awards 2020: le scelte della critica

Ogni anno gli EISA Awards assegnano dei premi ai vari dispositivi tecnologici. La giuria, composta da diverse riviste cartacee provenienti da tutto il mondo, ha premiato i migliori smartphone presenti sul mercato nel 2020. Spoiler: sono tutti dispositivi Android.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale degli EISA Awards 2020, gli smartphone premiati sono quelli di seguito.

Best smartphone : OnePlus 8 Pro;

: OnePlus 8 Pro; Advanced smartphone : OPPO Find X2 Pro;

: OPPO Find X2 Pro; Smartphone camera : Huawei P40 Pro;

: Huawei P40 Pro; Foldable smartphone : Samsung Galaxy Z Flip;

: Samsung Galaxy Z Flip; Multimedia smartphone: Sony Xperia 1 II.

Insomma, le scelte della critica vanno a coinvolgere vari brand, decretando OnePlus 8 Pro miglior smartphone in generale, OPPO Find X2 Pro dispositivo più avanzato, Huawei P40 Pro miglior smartphone in termini di comparto fotografico, Samsung Galaxy Z Flip dispositivo pieghevole più valido e Sony Xperia 1 II miglior smartphone per la visione dei contenuti multimediali. Ovviamente, è possibile leggere le motivazioni dell'attribuzione di ogni singolo premio semplicemente accedendo alla relativa pagina (in inglese). Ad esempio, qui trovate i motivi della scelta legata a OnePlus 8 Pro.

Per il resto, è interessante dare un'occhiata anche agli altri premi degli EISA Awards 2020. Di seguito abbiamo riassunto quelli che riteniamo più interessanti.

On-Ear Headphones (dispositivi mobili) : Bowers & Wilkins PX5;

: Bowers & Wilkins PX5; Headphones (dispositivi mobili) : Dali IO-6;

: Dali IO-6; In-Ear Headphones (dispositivi mobili) : Sennheiser Momentum True Wireless 2;

: Sennheiser Momentum True Wireless 2; Best smartwatch : Huawei Watch GT 2;

: Huawei Watch GT 2; Mobile audio player : FiiO M11 Pro;

: FiiO M11 Pro; Mobile speaker : LG XBOOM Go PL7;

: LG XBOOM Go PL7; Camera of the year : Fujifilm X-T4;

: Fujifilm X-T4; Best buy camera : Nikon Z 50;

: Nikon Z 50; Home Theatre Speaker System : Arendal Sound 1961 Series;

: Arendal Sound 1961 Series; Best buy Home Theatre Speaker System : Triangle Borea Series;

: Triangle Borea Series; Soundbar: LG SN8YG.

Insomma, anche quest'anno gli EISA Awards hanno decretato i loro vincitori nelle varie categorie. Per quanto riguarda i televisori, vi consigliamo di dare un'occhiata alla notizia dedicata.