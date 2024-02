Apple supera Samsung in Europa: iPhone 15 Pro è lo smartphone più venduto a fine 2023

Il rapporto tra Apple e l'UE non è dei migliori: l'Unione, infatti, ha appena colpito il colosso di Cupertino con una multa da mezzo miliardo di Euro, mentre la Mela Morsicata continua a criticare i regolamenti digitali comunitari come il DSA e il DMA. Ciononostante, le vendite europee degli smartphone Apple vanno alla grande.

Un rapporto pubblicato da Canalys il 19 febbraio, infatti, rivela che Apple ha superato Samsung nel mercato europeo, diventando il produttore di smartphone con il maggior numero di vendite nel quarto trimestre del 2023. Nulla di troppo strano, dirà qualcuno: con il lancio dei Samsung Galaxy S24 a gennaio 2024 e la presentazione degli iPhone 15 a settembre 2023, era pressoché ovvio che la fine dell'anno sarebbe stata un periodo più forte per Apple che per Samsung.

Ciononostante, nel 2022 Samsung era riuscita a rimanere in testa anche durante le vacanze natalizie e il periodo autunnale: per la verità, il colosso coreano è stato il leader delle classifiche di vendita europee per otto semestri consecutivi, ovvero dal quarto trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2023. Invece, Apple ha ripreso il primato nel Q4 2023, grazie anche alle ottime vendite degli iPhone 15 negli scorsi mesi.

In generale, comunque, il mercato smartphone europeo è andato calando nello scorso trimestre, con una contrazione del 3% e un numero di unità piazzate pari a 37,8 milioni di device in tre mesi. Il calo percentuale per Samsung, però, è stato decisamente marcato: -12% rispetto allo scorso anno, per un totale di 10,8 milioni di unità vendute. Apple, invece, è riuscita a piazzare ben 12,4 milioni di iPhone nell'Eurozona.

Seguono invece compagnie del calibro di Xiaomi, Motorola e Honor, con tassi di crescita incredibili: contro la stagnazione o il declino di Apple e Samsung, infatti, Motorola ha fatto registrare un aumento delle vendite del 73%, mentre Honor è cresciuta addirittura del 116%. Lo smartphone più venduto resta però iPhone 15 Pro: più di uno smartphone su due tra quelli venduti da Apple nello scorso trimestre, infatti, era un top di gamma.