Gli smartphone ci ascoltano davvero? C'è una prima evidenza (ma non una conferma)

“Lo smartphone mi ascolta”. Quante volte l’abbiamo sentito e sospettato? Ebbene, oggi arriva una prima evidenza che non conferma a pieno tale ipotesi, ma che rafforza i sospetti di molti.

Come riportato da vari siti, tra cui Repubblica ed Il Sole 24 Ore, contrariamente allo studio del 2018 condotto dalla Northeastern University che non aveva mostrato alcuna evidenza, una pagine individuata dalla testata 404 Media sul sito della società Cox Media Group, poi cancellata, promuoveva un servizio di “Active Listening”.

La descrizione, secondo quanto riferito da Repubblica, recitava quanto segue: “che cosa significherebbe per il tuo business se potessi targetizzare dei potenziali clienti che stanno attivamente discutendo dei loro bisogni nelle conversazioni quotidiane? No, non si tratta di un episodio di Black Mirror, ma di ‘dati vocali’. E CMG ha le capacità per usarli a vantaggio del tuo business”. Sostanzialmente, un sistema che confermerebbe quello che molti hanno sospettato per anni: gli smartphone, TV e tablet potrebbero ascoltare gli utenti per poi proporre precisamente annunci pubblicitari in base a ciò che hanno detto in una conversazione. D’altronde, è successo a tutti di parlare di un determinato argomento e poi ritrovarsi annunci contestuali.

Il dipartimento Local Solutions di CMG nella pagina affermava che sarebbe in grado di ascoltare le conversazioni degli utenti tramite smartphone, smart tv e dispositivi, per identificare gli utenti in tempo reale in base alle parole pronunciate.

Il servizio di CMG è in grado di analizzare i dati delle persone che si trovano in un raggio di 5-10Km per individuare le keyword e mostrare inserzioni pertinenti sui motori di ricerca. Il tutto nella massima legalità perchè come spiega il sito di CMG “è del tutto legale che i telefoni e gli altri dispositivi ti ascoltino. Ciò avviene perché i consumatori danno di solito il loro consenso quando accettano i termini e le condizioni dei software o delle app che scaricano”.

Sebbene il sistema sia non poco inquietante, non è chiaro se qualche società lo stia utilizzando o meno. Non è nemmeno noto il funzionamento di ActiveListing e come avviene la raccolta dei dati. I produttori di smartphone hanno integrato dei sistemi per mettere in guardia gli utenti da pratiche simili: su iPhone viene ad esempio visualizzato un pallino ed un avviso quando un’app sta accedendo al microfono.

Amazon, che figura insieme a Microsoft e Google tra le società partner di CMG, ha risposto che “i”, mentre Google ha sottolineato che da anni Android impedisce alle app di raccogliere audio quando non utilizzate.