Gli smartphone fanno ascolto attivo? Kaspersky analizza la paranoia

È ormai da lungo tempo che gli utenti del Web se lo chiedono: lo smartphone ascolta le nostre conversazioni? Si tratta di una questione che puntualmente ritorna in auge, ma che nelle ultime settimane lo ha fatto indicando un nuovo nome accattivante: ascolto attivo (o active listening).

Il motivo? A dicembre 2023 ha fatto il giro del Web l'annuncio di una marketing company che proponeva un servizio di active listening, poi rimosso. In parole povere, ai clienti veniva indicata la possibilità di "targetizzare dei potenziali clienti che stanno attivamente discutendo dei loro bisogni nelle conversazioni quotidiane". Tutto ciò mediante "dati vocali".

In seguito al diffondersi della notizia, alcune grandi aziende del mondo Tech hanno subito precisato che questo non è possibile. Google ha infatti indicato che già da anni le applicazioni Android non possono registrare audio quando non vengono utilizzate (avete presente i pallini per la privacy che compaiono sugli smartphone?), mentre Amazon ha spiegato che per i dispositivi Echo non vengono condivise registrazioni vocali con terze parti. Insomma, la possibilità dipinta dalla marketing company appariva sin da subito quantomeno "fumosa".

È però un articolo a firma Stan Kaminsky, pubblicato nella giornata del 16 gennaio 2024 sul blog ufficiale di Kaspersky, a fare ulteriore chiarezza sul tema. La nota azienda di sicurezza informatica spiega sin da subito che: "gli inserzionisti non stanno origliando: hanno molti altri modi meno drammatici, ma molto più efficaci, per indirizzare gli annunci".

Kaminsky fa notare che le aziende che in passato hanno affermato di poter offrire un simile servizio hanno poi rimosso le proprie dichiarazioni, anche perché, citiamo testualmente, "raccontano più o meno la stessa storia, priva di dettagli tecnici". In parole povere, Kaspersky afferma che molto probabilmente gli esperti di marketing coinvolti hanno "capito male" quanto loro indicato da parte dei clienti.

Viene dunque ricordato che i moderni sistemi operativi in ambito mobile indicano sempre, mediante apposite icone, quando è in uso il microfono. Inoltre, viene fatto notare che un "ascolto attivo" di questo tipo andrebbe a consumare costantemente batteria e traffico dati, cosa che infastidirebbe più di qualcuno.

Come se non bastasse, Kaminsky ricorda che "analizzare costantemente i flussi audio di milioni di utenti richiederebbe un'enorme potenza di calcolo e sarebbe una follia finanziaria, poiché i profitti pubblicitari non potrebbero mai coprire i costi di tale operazione di targeting". Arrivando poi alla questione degli assistenti vocali, ad esempio di Alexa che attende di sentire le parole di attivazione, gli unici dati registrati e potenzialmente inviati al cloud sono quelli legati all'interazione con l'assistente vocale stesso, dunque le richieste effettuate a quest'ultimo.

Insomma, niente "ascolto attivo" nel senso inteso dalla marketing company citata in precedenza. L'unico utilizzo sensato del termine sarebbe quello eventualmente associato alla presenza di spyware, ma di certo non si fa riferimento a campagne marketing in quel caso, bensì ad azioni di spionaggio mirato su vittime precise. In definitiva, è bene evitare di alimentare "paranoie" simili.