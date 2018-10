Smartphone al bagno: un bizzarro studio ricostruisce l'identikit di chi lo usa

Siete soliti utilizzare "produttivamente" il vostro tempo in bagno guardando lo smartphone? A quanto pare siete in buona compagnia, stando a questo bizzarro studio condotto dal team di Bankmycell. Andiamo a ricostruire il vostro identikit.

In particolare, lo studio in questione è stato condotto su un campione di 2114 persone che abitano negli Stati Uniti d'America, alle quali sono state poste diverse domande legate a come sfruttano il loro tempo in bagno. Per quanto bizzarro possa essere uno studio del genere, i risultati sono in realtà particolarmente interessanti.

Infatti, come potete vedere dall'infografica presente qui sotto, il 74,5% degli americani ammette di far uso dello smartphone in bagno. Sembra che gli uomini siano più inclini a questo tipo di attività (80%), mentre le donne un po' meno (69%). Per quanto riguarda il sistema operativo utilizzato, l'88% degli utenti Android utilizza il proprio dispositivo al bagno, mentre gli utenti iOS si fermano al 76%.

Una delle statistiche più interessanti, però, è sicuramente quella che suddivide l'utilizzo in base alle varie generazioni. L'utenza più giovane (1995-2005) è ovviamente quella più incline a questo tipo di attività, con il 96% delle persone appartenenti a questa generazione che fanno uso dello smartphone in bagno. Anche la maggior parte (il 57%) dei nati tra il 1954 e il 1959 ne fa uso, mentre la generazione che va dal 1920 al 1939 sembra non volerne sapere (11%).

Ma cosa fanno le persone con lo smartphone in bagno? Ebbene, i social network la fanno da padroni, con il 57% delle donne e il 51% degli uomini che hanno dichiarato di fare uso di queste applicazioni. Seguono a ruota i messaggi, l'ascolto di musica, la visione di video e il mobile gaming.

Lo studio continua poi descrivendo come a una donna su dieci sia caduto lo smartphone dentro il WC e che ogni singolo dispositivo sia in media 10 volte più sporco della tavoletta dove le persone si siedono.

Per molte altre informazioni interessanti, vi rimandiamo allo studio completo. Come al solito, i dati ci sono stati forniti da Ash Turner di Bankmycell.