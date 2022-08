Smartphone, quale brand preferiscono gli utenti? Negli USA c'è un'azienda dominante

Nonostante già gli esperti parlino di un possibile crollo del mercato smartphone, alcuni brand e produttori sembrano resistere meglio di altri alla contingenza che l'intero settore sta attraversando. A quanto pare, questi brand sarebbero anche i più amati dagli utenti medi, secondo una nuova indagine statistica.

A riportare i dati è il portale SlashGear, che spiega di aver sottoposto ad un'indagine un campione di 631 cittadini americani per capire quale sia il loro brand di smartphone preferito. Vi invitiamo a tenere presenti che i dati di SlashGear potrebbero non valere per l'Europa e per l'Asia, dove la presenza di OEM di origine cinese come Xiaomi, OPPO e Huawei potrebbe modificare anche largamente le percentuali.

Visto che si parla del mercato americano, è decisamente poco sorprendente che sia Apple il brand più amato dai consumatori, con una percentuale del 58,95% delle preferenze totali. Al secondo posto, invece, troviamo Samsung, che ottiene il 31,06% delle preferenze, configurando essenzialmente il mercato americano come un duopolio tra il colosso di Cupertino e quello di Suwon. Ciò che colpisce, inoltre, è che gli utenti americani preferiscono Samsung per i device di fascia media, cioè quelli della serie A, più che per quelli flagship, settore nel quale la concorrenza di Apple sembra essere molto più pressante.

Restano solo le briciole a Google e OnePlus, rispettivamente terza e quarta in termini di preferenze tra gli utenti. In questo caso, Google ottiene l'8,24% delle preferenze, nonostante i problemi software di Pixel 6 e 6 Pro, mentre OnePlus si attesta attorno all'1,74%, benché sia presente sul mercato americano ormai da diversi anni.

Intanto, il portale Stat Counter rivela che i nomi preferiti dagli utenti asiatici sono ben altri: in Cina, per esempio, i brand più amati sono Xiaomi e Samsung, mentre negli ultimi anni anche altri OEM come OPPO, Vivo e OnePlus, sembrano aver accresciuto i propri consensi. Apple, invece, fatica ancora a imporsi, o quantomeno sembra non riuscire ad arrivare a percentuali di apprezzamento "bulgare" come negli Stati Uniti, assestandosi attorno al 18% delle preferenze degli utenti asiatici.