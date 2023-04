Lo smartphone Brondi più moderno è scontato del 30% da MediaWorld

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su un aspirapolvere Xiaomi a poter risultare interessante per un certo tipo di utente. Infatti, la popolare catena ha ora messo in offerta anche lo smartphone più moderno di Brondi.

Dovete infatti sapere che la nota azienda, sinonimo ormai di telefonia in Italia, non realizza solamente i dispositivi a cui un po' tutti pensiamo quando si fa riferimento al brand, dato che nel 2021 è stato annunciato Brondi Midnight Sky. Quest'ultimo rappresenta di fatto uno smartphone, dato che di mezzo ci sono anche il sistema operativo Android 11 Go e i servizi Google.

In ogni caso, il dispositivo si è fatto notare in questi giorni proprio per essere al centro di un possibile risparmio del 30%. Infatti, il modello rientra nelle offerte del volantino MediaWorld Super Sconti Outlet, che proseguirà fino al 23 aprile 2023. In questo contesto, il costo del dispositivo è dunque sceso a 74,89 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si legge in quest'ultimo, usualmente il prezzo sarebbe di 106,99 euro. Non manca in ogni caso la consegna gratuita online.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Brondi Midnight Sky, troviamo un display LCD da 6 pollici con risoluzione HD e notch "a goccia", una fotocamera frontale da 5MP e una fotocamera posteriore da 8MP. La memoria interna è invece da 16GB (espandibili tramite microSD fino a 64GB), mentre la RAM è pari a 2GB. Presente una porta USB Type-C per la ricarica, così come c'è il supporto al 4G. Per maggiori dettagli potreste però voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Brondi, dato che in quest'ultimo si illustrano ulteriormente le caratteristiche del prodotto. Non si tratta di un dispositivo per tutti, ma chi ha poche esigenze e sta cercando uno smartphone particolarmente low cost potrebbe volerci dare un'occhiata.