Smartphone, quanto spesso lo caricate? Il dato medio potrebbe sorprendervi

Mentre lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo si appresta a debuttare sul mercato cinese, un'interessante ricerca fa luce sulle abitudini di ricarica degli smartphone da parte degli utenti medi, cercando di rispondere alla domanda "quante volte ricarichiamo, in media, lo smartphone ogni giorno?".

Il sondaggio è stato commissionato da OnePlus e riguarda un campione di mille cittadini americani che hanno acquistato uno smartphone da 600 o più Dollari nell'ultimo anno. Incredibilmente, l'analisi ha rivelato che, nonostante l'ingrandimento delle dimensioni delle batterie degli smartphone, la maggior parte degli utenti carica il suo telefono due volte al giorno o più.

Nello specifico, il 69% degli intervistati ha spiegato di dover ricaricare il proprio smartphone almeno due volte nel giro di 24 ore. Un altro 43% degli utenti ha anche dichiarato di essere scontento dei tempi di ricarica del proprio smartphone, ritenendoli troppo lunghi. Per contro, un altro dato piuttosto interessante è che la ricarica notturna è meno diffusa di quanto potreste pensare: solo il 64% degli utenti, infatti, mette il proprio smartphone in carica prima di andare a letto.

Il restante 36%, invece, ha spiegato di credere che la ricarica notturna possa danneggiare la batteria, perché causerebbe il completamento del ciclo di ricarica prima della rimozione dello smartphone dal flusso di corrente. Il 95% degli utenti, come tutti potevamo aspettarci, ha confermato di caricare il proprio smartphone in casa, mentre il 45% ha aggiunto di ricaricarlo saltuariamente anche in auto, in autobus, in metropolitana o su altre forme di trasporto pubblico.

Altro dato piuttosto emblematico è che il 75% degli intervistati ritenga importante l'inclusione del cavo di ricarica nella confezione dello smartphone. Secondo i dati OnePlus, riportati da PhoneArena, circa il 59% degli intervistati ha cambiato anche il proprio caricatore contestualmente all'acquisto di un nuovo smartphone, comprandolo separatamente.