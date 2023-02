Alcuni smartphone cinesi avrebbero degli spyware preinstallati: lo studio

Qualche anno fa, era scattata la polemica sul fatto che la Cina spiasse i turisti tramite uno spyware per smartphone che poteva tenere traccia di tutte le attività dell'utente. Oggi, invece, un nuovo studio accusa i produttori cinesi di smartphone di fare lo stesso, mediante degli spyware preinstallati sui propri device.

Lo studio è stato firmato da ricercatori dell'Università di Edimburgo e di Dublino, e spiega che molti degli smartphone cinesi di Xiaomi, OnePlus e OPPO conterrebbero degli spyware tra le proprie app di sistema. Lo studio si rifà ai telefoni dei tre marchi venduti sul solo mercato cinese, perciò non è chiaro se gli spyware di cui si parla vengano "esportati" anche sugli altri mercati globali.

Anche nel caso "migliore", ovvero quello in cui la prassi di installare spyware sugli smartphone fosse limitata al solo mercato cinese, la raccolta dati operata dalle tre compagnie riguarderebbe centinaia di milioni di cittadini cinesi, soprattutto considerando che il 70% degli smartphone venduti in Cina ha come proprio sistema operativo Android e viene prodotto da manifatture nazionali, esattamente come Xiaomi, OPPO, OnePlus e i rispettivi sub-brand.

Secondo lo studio anglo-irlandese, il problema più grosso di questi smartphone sarebbe l'elevato numero di app pre-installate dai produttori, che di default avrebbero accesso ad un numero insolitamente alto di privilegi di sistema. Non stiamo dunque parlando di semplici bloatware, ma di software che possono accedere agli identificativi univoci dello smartphone e dell'utente, alla posizione in tempo reale del device e persino ai profili social e ai contatti di chi lo utilizza.

Non solo: poiché si tratta di app preinstallate sugli smartphone (e talvolta persino impossibili da disinstallare), anche gli utenti che tengono più alla propria privacy non sarebbero immuni dalla raccolta dati operata da queste ultime.



Simulando un utente che non accetta alcun tipo di cookie analitico, che non utilizza il cloud per i propri backup e che non abilita alcuni servizio terze parti, infatti, i ricercatori hanno scoperto che le app "incriminate" raccoglierebbero comunque dati sensibili come l'IMEI e l'indirizzo MAC dello smartphone, la posizione GPS dell'utente, i numeri telefonici dei contatti e persino gli SMS scambiati con questi ultimi, nonché i pattern di utilizzo delle app.