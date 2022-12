Via gli smartphone in classe: lo stabilisce una nuova circolare del Ministero

Subito dopo l’insediamento del nuovo Governo, il Ministro Valditara aveva parlato dell’idea di vietare i cellulari durante le lezioni in classe. Quando mancano pochi giorni alla pausa delle lezioni in occasione delle festività natalizie, il Ministero ha diffuso una circolare che disciplina proprio l’uso degli smartphone.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riprende a grandi linee quella di Fioroni e ribadisce il divieto di utilizzare i cellulari durante le lezioni, salvo “con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative”.

“L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L’interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno». Alla circolare è allegata una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato sugli «effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi” ha commentato il titolare del dicastero, che però sottolinea come con la circolare non saranno introdotte sanzioni disciplinari per gli studenti che non seguiranno le regole, i quali vengono richiamati “al senso di responsabilità” insieme ai presidi.