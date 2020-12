Smartphone, la classifica dei 15 dispositivi che si caricano più velocemente

Le tecnologie di ricarica degli smartphone sono migliorate molto nel corso degli ultimi anni e possiamo dire che in questo 2020 abbiamo raggiunto ottimi risultati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Android Authority, gli smartphone già disponibili sul mercato che si caricano più velocemente sono quelli di seguito.

Smartphone: i 15 dispositivi che si caricano più velocemente

Xiaomi Mi 10 Ultra: 21 minuti; Realme X50 Pro: 33 minuti; OPPO Find X2 Pro: 43 minuti; Xiaomi Mi 10 Pro: 46 minuti; Huawei Mate 40 Pro: 49 minuti; Realme X3 SuperZoom: 56 minuti; OnePlus Nord: 57 minuti; OnePlus 8 Pro: 60 minuti; OnePlus 8: 63 minuti; POCO X3 NFC: 63 minuti; Samsung Galaxy S20 Ultra: 64 minuti; POCO F2 Pro: 64 minuti; Samsung Galaxy Note 20: 70 minuti; Samsung Galaxy S20 (Exynos): 71 minuti; Huawei P40 Pro: 74 minuti.

Insomma, il vincitore è il tanto bramato Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone uscito solamente in Cina che dispone di una ricarica rapida a 120W. Subito dopo troviamo invece Realme X50 Pro, che abbiamo analizzato nell'apposita recensione (pubblicata a giugno 2020). Confermiamo i dati diffusi online: il dispositivo si ricarica in poco più di mezz'ora grazie alla tecnologia a 65W. Da non sottovalutare poi OPPO Find X2 Pro, che si prende il terzo posto e abbiamo recensito ad aprile 2020. Troviamo anche in questo caso una ricarica a 65W.

In ogni caso, quest'anno le tecnologie di ricarica hanno fatto passi in avanti importanti, come d'altronde avevamo anticipato a fine 2019.