Lo smartphone di Coca-Cola si avvicina: nuove immagini svelano il produttore

I primi render dello smartphone di Coca-Cola sono emersi in rete negli scorsi giorni, facendo domandare ai fan di cosa si tratti esattamente e, soprattutto, quale produttore vi sia dietro al progetto di trapiantare nel mercato della telefonia il popolare produttore di bibite gassate. Oggi, finalmente, abbiamo una risposta.

Con una serie di immagini promozionali, che trovate riportate in calce, e con un video sul suo profilo Twitter ufficiale, Realme ha confermato la partnership con Coca-Cola, che si concretizzerà nel primo "Colaphone" di sempre, il quale non dovrebbe essere altro che uno smartphone Realme già noto con una back cover brandizzata Coca-Cola.

La campagna marketing per il telefono è per ora estremamente vaga, con slogan del tipo "Realme diventerà davvero rinfrescante" o "preparativi a dire "Salute!" per davvero", insieme ad un'immagine di quello che sembra essere lo chassis di un telefono e la vista frontale di un connettore USB-C. Per il momento, però, sul device sappiamo ancora pochissimo.

Con ogni probabilità, dati anche i render leakati nelle scorse ore, il Colaphone sarà un Realme 10 o 10 Pro, come dimostra anche la presenza nei render di una doppia fotocamera posizionata nell'angolo in alto a sinistra del pannello posteriore dello smartphone. D'altro canto, con un lancio globale di Realme 10 fissato per l'8 dicembre scorso (a poco meno di un mese di distanza da quello cinese, il 17 novembre), è ampiamente probabile che Realme voglia spingere il suo top di gamma con una collaborazione di peso come quella con Coca-Cola.

Molto probabilmente, a parte un pannello posteriore di colore rosso con la scritta Coca-Cola, il Colaphone sarà un Realme 10 o 10 Pro "standard" in tutto e per tutto, a partire dalla scheda tecnica fino al design dello schermo, del sistema operativo e dell'UI. Inoltre, resta ancora da verificare se il device targato Coca-Cola sarà limitato solo ad alcuni mercati o se, invece, debutterà in tutto il mondo.